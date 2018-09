Carceri, Morrone: "Perchè la Regione ha tagliato le cure psichiatriche ai detenuti?"

Sottosegretario alla giustizia Morrone: "La Regione Emilia-Romagna chiarisca i motivi dei tagli alle cure psichiatriche ai detenuti non residenti". E' quanto chiede il segretario alla giustizia Jacopo Morrone, a pochi giorni dalla visita alla casa circondariale di Ravenna, ritornando su alcune criticità emerse dal confronto con gli addetti ai lavori.

"L’auspicio è che l’assessore alle Politiche per la salute della Giunta Bonaccini, Sergio Venturi, chiarisca i motivi per cui sia stato deciso, sembra unilateralmente e senza alcuna concertazione interistituzionale, un taglio lineare delle risorse e delle strutture dedicate al ricovero e all’assistenza psichiatrica dei detenuti non residenti affetti da questi problemi, dando un preavviso brevissimo rispetto alla scadenza del provvedimento previsto per il 31 ottobre prossimo. La Regione avrebbe quindi deciso di ridurre le risorse destinate ai detenuti che sono ricoverati nelle articolazioni di tutela della salute mentale annesse alla casa circondariale di Reggio Emilia, con una drastica riduzione dei posti da 50 a 25, che sarebbero destinati ai soli detenuti residenti in regione. Per i restanti detenuti già ricoverati, la Giunta prevede un trasferimento nelle regioni di provenienza anche se prive di strutture adeguate. Una decisione, questa, che non solo contravverrebbe al principio costituzionale del diritto alla salute, ma anche al fatto che questi ricoveri sono effettuati per disposizione dell’autorità giudiziaria. Vorremmo quindi capire cosa succederà dal primo di novembre, visto che, di fatto, si dovrebbero interrompere i percorsi di cura già in atto dei detenuti non residenti. Attiverò quindi i miei uffici perché interpellino la Regione in modo da avere risposte certe e esaustive su questo tema che potrebbe avere ripercussioni gravi sull’organizzazione carceraria regionale".