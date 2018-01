Carceri sovraffollati: dietro le sbarre aumentano violenze e scioperi della fame

Cresce, in Emilia-Romagna, il problema del sovraffollamento delle carceri e aumentano di conseguenza anche gli episodi di violenza e le proteste all'interno degli istituti della regione. A dirlo, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, è il presidente della Corte d'appello Giuseppe Colonna, che sottolinea come, dopo "la punta minima di 2.796 detenuti su una capienza regolamentare di 2.800 posti, al 30 giugno 2016 è stata raggiunta quota 3.126, e a un anno esatto di distanza si è arrivati a 3.467".

Non buoni, ovviamente, anche i dati sull'indice di affollamento, che vede "una media regionale del 127,53%, con le punte più elevate a Bologna (155,76%), Ferrara (147,62%) e Ravenna (144,90%)". Segnali negativi anche per quanto riguarda le proteste dei detenuti e gli episodi di violenza come le aggressioni al personale. Fra l'1 luglio 2016 e il 30 giugno 2017, segnala infatti Colonna, si sono verificati "102 episodi di protesta collettiva (come astensione dal vitto e battitura inferriate) contro i 25 dell'anno precedente, 296 episodi di aggressione al personale, minaccia, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e rissa a fronte dei 206 precedenti, 829 scioperi della fame individuali contro 632 e 241 danneggiamenti ai beni dell'amministrazione contro 142".

Sul tema dice la sua anche il procuratore generale Ignazio De Francisci, secondo cui i problemi delle carceri "non si possono affrontare solo con una, certamente auspicabile, depenalizzazione, con regimi di rieducazione esterna o ampliando le possibilità di non espiare le pene detentive", ma soprattutto "investendo nell'edilizia penitenziaria, con nuove costruzioni e con il restauro dell'esistente, in modo da poter rispondere all'attacco della criminalità con adeguati strumenti". (fonte Dire)