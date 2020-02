'Cardiologie aperte' in ospedale: ecg gratuiti per prevenire le malattie del cuore

Torna anche quest’anno l’iniziativa “Cardiologie Aperte”. Nell’ambito della campagna nazionale Anmco “La settimana per il tuo cuore”, promossa dalla Fondazione omonima a sostegno della ricerca e per prevenire e contrastare le malattie cardiovascolari, la Cardiologia dell’ospedale di Lugo informa che sabato 8 febbraio, presso la sede del reparto all’ospedale “Umberto I” (viale Dante, 10), dalle 9 alle 11 si svolgerà un momento pubblico con una relazione sulle principali malattie cardiache e note di prevenzione cardiovascolare, anche con consegna di apposito materiale illustrativo e con la possibilità, per chi lo desidera, di un controllo pressorio ed ecg.