Carla Baroncelli a Salotto Blu: "Femminicidi? Serve un cambiamento culturale degli uomini"

Carla Baroncelli, giornalista, è stata per una trentina d'anni inviata del Tg2 occupandosi di cronaca giudiziaria e seguendo quotidianamente i processi più conosciuti dal pubblico, dell'omicidio di Marta Russo a quello di via Poma. Ravvennate, Baroncelli è stata molto colpita dall'uccisione di Giulia Ballestri avvenuta, secondo i giudici di primo grado, per mano del marito Matteo Cagnoni.

Sull'argomento Baroncelli ha recentemente scritto un libro dal titolo "Dalla parte di Giulia, ombre di un processo per femminicidio". Ne ha parlato a VideoRegione con Mario Russomanno, spiegando di avere analizzato le cause e l'ambiente dell'efferato delitto e la personalità di Cagnoni, a giudizio della scrittrice impregnata di maschilismo e della convinzione che il proprio successo sociale e professionale lo potesse esentare dal giudizio morale e da quello delle aule di tribunale. Baroncelli ha anche espresso il convincimento che la violenza sulle donne, fenomeno in drammatica crescita anche in Romagna e tra i giovani, possa essere affrontato solo con un cambiamento culturale da parte degli uomini, partendo dal linguaggio e dalle abitudini quotidiane. La trasmissione andrà in onda venerdì alle 23.15.