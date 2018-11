Carlo Pilotti eletto nuovo Presidente degli Amici di RavennAntica

L’Associazione Amici di RavennAntica ha un nuovo Presidente. Il Comitato di Presidenza dell’Associazione ha indicato all’unanimità il nome di Carlo Pilotti per la presidenza ed ha designato Silvia Togni in qualità di Vice Presidente.

Da sempre attivo nel volontariato, già Presidente dei soci di Coop 3.0, il nuovo Presidente ha dichiarato: “Sono felice e onorato di questo nuovo incarico. L’Associazione Amici di RavennAntica è una delle realtà che hanno reso la vita culturale a Ravenna sempre più vivace e variegata. Sono certo che, con l’inaugurazione del nuovo museo Classis, saremo sempre più attivi e presenti, promuovendo tante nuove iniziative culturali, accanto a quelle storiche dell’associazione". In occasione dell’inaugurazione, inoltre, gli Amici di RavennAntica sono in procinto di cambiare il proprio nome in “Amici di RavennAntica e di Classis”.

Il Comitato di Presidenza attualmente è composto da: Carlo Pilotti (Presidente, Silvia Togni Vice Presidente), Giuseppe Sassatelli (Presidente di RavennAntica), Sergio Fioravanti (Direttore di RavennAntica e tesoriere dell’associazione), Francesco Donati, Giovanni Camerani, Anna Valli Spizuoco, Antonio Mellini, Giovanni Fucci, Anna Firrincieli, Ilic Rossi, Amedeo Penserino, Nereo Foschini, Tommaso Mancini.