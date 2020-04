“Caro vicino, ti scrivo”: chiamata ai cittadini per inviare messaggi creativi di solidarietà e conforto

Al via una chiamata ai cittadini, invitati a relazionarsi tramite scritti e disegni con altri concittadini chiusi in casa per l’emergenza covid-19 con la finalità di solidarizzare e affrontare meglio questo periodo. Da mercoledì 1 aprile, sulla pagina facebook di CittAttiva Ravenna, si potrà scaricare e stampare una cartolina su cui scrivere o disegnare messaggi di vicinanza e conforto da inviare poi, tramite email, a cittattiva@comune.ra.it o attraverso whatsapp al 349.6481710.

Gli operatori di CittAttiva si occuperanno di stamparlo e consegnarlo in sicurezza attraverso gli operatori della cooperativa sociale Villaggio Globale e i volontari che in queste settimane sono impegnati nella consegna a domicilio delle spese alimentari. Possono partecipare adulti e bambini, animati dalla voglia di essere più vicini anche a chi non conoscono.

Viene ripreso il motivo della famosa canzone di Lucio Dalla, Caro vicina, Caro vicino ti scrivo... “così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano più forte ti scriverò” e queste parole diventano quindi ispirazione per le cartoline che diffonderanno le parole, i disegni o i messaggi di speranza che i ravennati potranno lanciare ai propri concittadini. Se l'autore del messaggio lo desidera potrà lasciare il proprio contatto sulla cartolina per poter ricevere risposta e magari conoscersi personalmente in futuro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CittAttiva è il servizio di mediazione sociale e promozione della cittadinanza attiva del Comune di Ravenna.

Per info e per ricevere la cartolina da stampare in A4: cittattiva@comune.ra.it