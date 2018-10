Frasi di Mussolini nel furgone di street food in Darsena: polemica sui social

"Grazie a Dio siamo italiani". E ancora, con tanto di firma a nome di Mussolini, "Vincere e vinceremo". Stanno facendo discutere sui social alcune foto postate da un utente di Facebook e scattate in Darsena, dove nel weekend è andato in scena il Truck'n'food street festival che ha attirato a Ravenna centinaia e centinaia di visitatori "golosi".

Le foto, infatti, ritraggono uno dei camioncini che proponevano cibo di strada, nello specifico carne alla brace. Tra le "decorazioni" esposte a bordo del furgoncino, però, non sono passati inosservati due cartelli - uno con il Tricolore come sfondo - riportanti due storiche citazioni di Benito Mussolini divenute frasi simbolo del fascismo. "Se venite a mangiare in Darsena, sappiate che su questo track campeggiano le scritte "Grazie a Dio siamo italiani" e "Vincere e vinceremo" - commenta laconico l'autore delle foto - Decidete voi se andarci a mangiare".