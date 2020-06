Cartelloni in tutta l'Emilia per attirare i turisti a Cervia

Vacanze estive 2020: vinceranno le località più vicine e sicure. Ne sono convinti a Cervia, dove da settimane si sta lavorando per consentire ai turisti soggiorni in piena sicurezza. La località parte quindi con un’imponente campagna di affissioni nei principali centri del territorio emiliano - Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia - sia per incoraggiare i turisti fidelizzati, già affezionati alla riviera ma ancora dubbiosi sulla possibilità di spostarsi per le vacanze, sia per intercettare i nuovi potenziali turisti, coloro che, come molti italiani, rinunceranno a un viaggio fuori regione o all’estero a favore del mare italiano, possibilmente il più vicino a casa.

La campagna recita “Libera. Sicura. Speciale”, rimandando appunto sia allo sforzo fatto dal territorio per garantire sempre le corrette distanze in spiaggia, nei ristoranti e nelle vie della movida, sia all’accoglienza speciale che da sempre caratterizza il territorio di Cervia e Milano Marittima. La campagna di affissioni sarà inoltre accompagnata da una clip video sui canali social di Visit Cervia, che conserva e capitalizza il mood elegante, rassicurante e rilassato che vuole trasmettere la città per questa estate senza precedenti.

"Siamo riusciti grazie anche all’ottimo lavoro di Cervia Turismo a partire già in questi giorni con la campagna di promozione su tutto il territorio emiliano - commenta il sindaco Massimo Medri - Una campagna nata a seguito del Covid, che si è dovuta adeguare ai messaggi e alla comunicazione dopo il Coronavirus, ma che è uscita nel momento più giusto per promuovere la nostra località, ora che gli italiani stanno prenotando la loro vacanza e iniziando a pensare alla meta. Una pianificazione della campagna avvenuta in pochissime settimane, e realizzata in neanche un mese: ringrazio per questo Daniela Rampini Presidente di Cervia Turismo e tutti i dipendenti che hanno reso possibile questa impresa. Sono inoltre contento di annunciare che la testimonial di questa nuova campagna è una cervese doc, e per questo ringrazio anche Emma Benini".