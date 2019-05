Crolla una casa durante i lavori: tragedia evitata, intervengono i pompieri

Poteva essere una tragedia, se solo i residenti fossero stati al suo interno per un controllo o se non fosse successo di domenica e avesse colto gli operai al lavoro. Domenica un'abitazione di via Rotaccio a Ciribella, nella bassa lughese, è completamente crollata su se stessa, con solo un muro rimasto in piedi.

Nella casa di due piani erano in corso in questi giorni dei lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico, e la famiglia che vi abitava si era spostata in un'abitazione adiacente per consentire lo svolgimento dei lavori. Domenica mattina intorno alle 11, mentre il padre era uscito per accompagnare il figlio a una gara sportiva, madre e figlia hanno iniziato a sentire i primi rumori di cedimento della casa. Si sono formate le prime crepe e si sono verificati alcuni piccoli crolli, e in poco tempo è precipitato il porticato e una parte di muro. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco ma, mentre la squadra stava arrivando, l'abitazione è crollata completamente.

Fortunatamente al suo interno non era presente nessuno e non si sono registrati feriti. Sulle cause del crollo stanno indagando i tecnici del Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di Voltana; sul posto anche la Polizia locale della Bassa Romagna per gestire la viabilità.

Foto Massimo Argnani