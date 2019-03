Casa delle Donne a Verona contro il Congresso mondiale delle famiglie

Sabato 30 marzo la Casa delle Donne di Ravenna organizza un pullman per Verona e invita tutti a partecipare alla manifestazione organizzata dalla rete femminista 'Non una di meno'. In occasione del Congresso Mondiale delle Famiglie (World Congress of Families, WCF) che si terrà a Verona il 29-30-31 marzo, la rete femminista, insieme ad altri movimenti nazionali e internazionali, organizza un corteo e tre giorni di mobilitazione per occupare la città e dichiarare Verona "città Transfemminista per i diritti e l'autodeterminazione di ciascuna soggettività".

"Negare i diritti di donne, omosessuali, trans e minori non porta da nessuna parte se non nel passato - spiegano dalla Casa delle Donne - Sono sotto attacco tutti i diritti conquistati dalle lotte delle donne: il divorzio, l'aborto e la riforma del diritto di famiglia. A questa ondata reazionaria rispondiamo con la forza delle rivendicazioni del nostro piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e tutte le forme di violenza di genere. Il 30 marzo saremo a Verona per promuovere diritti e libertà di scelta sul proprio corpo, orientamento sessuale e sfera affettiva. A chi usa le immagini di bambine e bambini per propagandare un anacronistico ritorno al passato rispondiamo che la retorica della famiglia naturale nasconde oppressione e violenza: noi siamo futuro. Da Ravenna stiamo raccogliendo adesioni per riempire un pullman e partecipare al Corteo Transfemminista che partirà alle 14.30 dalla Stazione di Porta Nuova di Verona. La partenza da Ravenna è prevista in tarda mattinata".