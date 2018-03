Blitz dei Carabinieri nella casa di riposo: anziani sgomberati nella notte

Devono essersi spaventati non poco gli anziani che, nel cuore della notte, hanno assistito al blitz dei Carabinieri all'interno della casa di riposo dove erano ospitati. Nella notte tra lunedì e martedì infatti, poco dopo la mezzanotte, i militari hanno fatto irruzione nella 'Casa famiglia per anziani Oscar Patrizia' di Sant'Alberto per eseguire un'operazione di sequestro della struttura, situata in via Sant'Alberto. I Carabinieri, dopo aver fatto sgomberare una decina di anziani ospitati nella casa di riposo, hanno apposto i sigilli all'edificio. Gli ospiti della casa, a gestione italo-rumena, sono stati smistati in altre strutture, tra le quali anche l'ospedale di Lugo. Le indagini sono attualmente in corso.