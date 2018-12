Casal Borsetti, eletto il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco

E' stato eletto il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di Casal Borsetti in carica per il prossimo quadriennio. Le elezioni si sono svolte il 10 novembre e il nuovo consiglio con le cariche è stato presentato alla cittadinanza in un'assemblea pubblica il 3 dicembre. I componenti del nuovo consiglio direttivo: Nadine De Marco (Presidente), Matteo Marchiani (Vicepresidente), Deborah Pepoli (Tesoreria/Segreteria) e i consiglieri Camillo Bomarsi, Natascia Taburini, Patrizia Vignoli, Michele Antonini, Achille Rossi, Riccardo Giovannelli, Antonella Bolognesi e Paolo Massari.