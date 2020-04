Case vacanze, nessuna pioggia di disdette: "I lidi più piccoli sono visti come più sicuri dai turisti"

Il settore turistico soffre su tutti i fronti a causa dell'emergenza Coronavirus. Oltre ad alberghi e stabilimenti balneari, la crisi si abbatte anche sulle case vacanza, un mercato composto da migliaia di unità abitative, del tutto bloccato in questo periodo di chiusura e limitato per i mesi futuri vista la situazione d'incertezza. Tuttavia, diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare, le agenzie immobiliari che affittano appartamenti sui lidi ravennati stanno resistendo all'onda d'urto della crisi.

Prenotazioni e disdette

Il settore delle case vacanze, tipicamente molto forte nel periodo di alta e altissima stagione (luglio e agosto), subisce meno di altre strutture alberghiere a questa crisi. "Stanno arrivando alcune disdette - ammette Andrea D'Altri dell'Agenzia Mondo Casa Mare di Punta Marina - soprattutto per il mese di giugno, mentre per ora sono salvi i mesi successivi".

Sulla stessa linea Michele Antonini dell'Agenzia Reno di Casal Borsetti: "Prima del lockdown non avevamo ancora tante prenotazioni e finora non sono molte le disdette che abbiamo ricevuto. Molta gente controlla l'andamento dell'emergenza e aspetta un miglioramento per prenotare. Considerando la tragedia generale non c'è male, recentemente sono anche arrivate delle richieste per giugno".

Il vero dato negativo, allo stato attuale, riguarda i mesi primaverili, con le prenotazioni quasi bloccate dall'inizio dell'emergenza. A questo si somma, chiaramente, un calo delle prenotazioni per la stagione estiva. "Il mese di aprile era un periodo caldo per affittare le case vacanza - ci spiega Andrea D'Altri - Normalmente intorno al periodo di Pasqua avevamo circa il 60-70% degli appartamenti prenotati".

Pioggia di disdette? Finora nemmeno una

Un parere completamente diverso arriva dall'Agenzia Immobiliare Ravenna Lidi Mare di Marina di Ravenna: "Finora nessuna disdetta. Ultimamente molta gente ci ha telefonato perché in cerca di appartamenti. C'è stato un calo in questi mesi primaverili, ma adesso la gente sta riprendendo a prenotare e abbiamo già molte richieste a partire dalla seconda metà di maggio".

L'agente immobiliare si dimostra poi positivo per l'estate: "Probabilmente molte famiglie italiane opteranno per la stagione intera, da giugno a settembre, visto che non potranno andare all'estero per quest'anno. La gente ha voglia di uscire e andare al mare. Pensavo che arrivassero molte disdette in questo periodo, ma in realtà non è stato così".

La tranquillità potrebbe premiare i lidi ravennati

Chi potrebbe resistere meglio alla crisi sono le località più periferiche e meno movimentate. Insomma, i lidi ravennati più piccoli e meno affollati potrebbero venire premiati dall'emergenza e attirare nuovi turisti. Ne è convinto Antonini dell'agenzia Reno: "Casal Borsetti è un paesino piccolo, un po' lontano dal marasma, proprio per questo la località è percepita come più sicura. Il fatto che la località sia normalmente più tranquilla rispetto ad altri lidi rende i clienti più fiduciosi. Per questo spero che le cose possano andar bene una volta che l'emergenza si sbloccherà".