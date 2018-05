Casetta dell'acqua "impallata" da tre anni: Legambiente ne chiede il ripristino

Fu inaugurata circa tre anni fa nel corso della “Notte Green”, ma da circa un anno la sorgente urbana di Fusignano funziona a “mezzo servizio”. "Bloccato infatti il monitor che forniva indicazioni sulla qualità e quantità di acqua erogata e spente le luci a led che illuminavano la struttura - spiega Yuri Rambelli, presidente del circolo Legambiente Cederna - Nel corso dei mesi la stessa Legambiente così come vari cittadini, hanno segnalato il disservizio, ma a tutt'oggi nulla è cambiato. Per l'inaugurazione venne spiegato come i cittadini avrebbero potuto “controllare la qualità dell'acqua da un comodo monitor installato sulla struttura, che riporterà i risultati delle circa 12.000 analisi annue condotte sull'acquedotto ravennate”. Purtroppo da alcuni mesi l'unica cosa che i cittadini possono leggere è un messaggio che spiega che è impossibile avviare il computer e che è necessario eseguire il ripristino della configurazione del sistema".

“Le casette dell'acqua dovrebbero avere anche uno scopo educativo - aggiunge Rambelli - dimostrando come si possa fare a meno di tonnellate di bottiglie di plastica, ottenendo al tempo stesso acqua buona e controllata. Purtroppo il disservizio del monitor della sorgente urbana di Fusignano trasmette un'immagine diversa, di incuria e abbandono a se stessa di una struttura inaugurata neanche tre anni fa. Alcuni cittadini ci hanno riferito di aver già segnalato il guasto, ma in ogni caso ci sembra inspiegabile che a distanza di mesi nessuno dei tecnici preposti alla manutenzione abbia notato e risolto il problema”. Dopo aver già provveduto da tempo a segnalare il disservizio al numero verde indicato sulla sorgente urbana, Legambiente ha perciò scritto nei giorni scorsi ai 5 enti che parteciparono all'inaugurazione per chiedere un rapido ripristino del monitor informativo.