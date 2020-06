Caso Dentix, UgCons avvia la negoziazione assistita per stoppare le rate ai clienti

Il pool di legali di UgCons Romagna la settimana prossima avvierà la procedura di negoziazione assistita con Deutche Bank, Cofidis e Fiditalia al fine di far dichiarare la nullità di tutti i finanziamenti legati ai prodotti e servizi erogati e soprattutto non erogati o erogati solo parzialmente da Dentix Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Accertato che Dentix si è resa responsabile di gravissimi inadempimenti verso i le prestazioni di cura odontoiatrica che erano stati promessi, UgCons Romagna ha dichiarato formalmente la risoluzione di tutti i contratti sottoscritti dai propri associati e dunque ora pretende l'applicazione del Codice del Consumo per i contratti di finanziamento sottoscritti dai pazienti - spiega Filippo Lo Giudice, responsabile di UgCons Romagna - Si tratta infatti di contratti di credito collegato che devono essere dichiarati nulli e risolti se il servizio previsto non viene erogato o il soggetto erogatore, la Dentix, si dimostra inadempiente con la conseguente liberazione dei pazienti da ulteriori oneri finanziari pretesi e sollecitati con relative richieste di pagamento. Chiediamo il blocco delle rate che incombono sui cittadini/pazienti che si sono visti negato il piano di cura concordato a fronte di pagamenti che continuano a essere sollecitati nonostante la stessa Dentix abbia presentato istanza di fallimento e interrotto ogni attività. Riteniamo, a differenza di altri, che tocchi a banche e finanziarie inseguire la società che si è resa inadempiente, piuttosto che accanirsi sui consumatori, che sono i primi soggetti danneggiati in questa vicenda. UgCons è pronta, dopo la negoziazione assistita, a procedere con l'attivazione della via giudiziaria a tutela delle decine e decine di persone che a noi si sono rivolte".