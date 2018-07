Grand Hotel di Cervia, il Comune si prende terrazza e spiaggia e prepara il rilancio

L’amministrazione comunale di Cervia ha ultimato entrambi i procedimenti, prendendo possesso sia della terrazza che dello stabilimento balneare del Gran Hotel. "Abbiamo tutelato la legalità e posto le basi per poter rilanciare, mediante future procedure ad evidenza pubblica il comparto del Grand Hotel e della sua spiaggia - commenta il sindaco Luca Coffari -. In accordo con la Coop bagnini fino al termine delle procedure, lo stabile del bagno sarà perimetrato e messo in sicurezza, mentre la spiaggia sarà utilizzabile come spiaggia libera, con garanzia di pulizia e servizio salvataggio. Inoltre abbiamo emesso alcune ordinanze per rendere almeno decoroso il fronte e la zona della fontana del Gran Hotel. Speriamo che le procedure di asta giudiziaria in corso possano risolversi positivamente".

Il caso

La vicenda si intreccia fortemente con vari passaggi societari e con un procedimento fallimentare gestito dal Tribunale di Ravenna. La concessione demaniale marittima rilasciata nel 2012 è stata dichiarata decaduta, venendo a meno il rapporto di fiducia a causa di mancati pagamenti allo Stato per 227.752 euro per la terrazza e del cattivo uso, incuria e abbandono della struttura dello stabilimento balneare e altre inadempienze della Società Grand Hotel Cervia S.r.l, così come prevede il Codice della Navigazione. Già nei mesi scorsi anche le chiavi della terrazza erano state consegnate al Comune, in qualità di ente proposto alla gestione delle funzioni amministrative in ambito demaniale marittimo e l’amministrazione ha affidato il servizio di vigilanza dell’immobile ad un Istituto specializzato.



L’edificio infatti dal 2014 è nello stato di totale abbandono con conseguenti danni alla struttura ed una situazione di complessivo degrado che costituiscono grave pericolo, sia per la sicurezza pubblica e privata, che per la salvaguardia della terrazza bene demaniale di pertinenza dello Stato. Il provvedimento è stato assunto per il perseguimento della migliore gestione dei beni e del prevalente interesse pubblico alla conservazione e tutela del demanio. I due atti di decadenza relativi alla terrazza e allo stabilimento balneare si inseriscono in un disegno unitario da parte dell’amministrazione e in una politica di governo del territorio e del paesaggio urbano ed ambientale al fine di assicurare la tutela della storia e dell’identità della città. A breve si procederà ad un intervento di riordino e pulizia nell’area cortilizia e ci si sta organizzando per assicurare una porzione di spiaggia libera disponibile per tutti.