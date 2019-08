Casola Valsenio, il centro culturale "I Vecchi Magazzini" si rifà il look

A Casola Valsenio sono in corso i lavori di manutenzione del centro culturale “I Vecchi Magazzini”, locale dedicato alla cultura e intrattenimento, attualmente però inutilizzabile per attività di pubblico spettacolo in base alla normativa vigente.

I lavori prevedono la realizzazione di nuove poltroncine in platea, la revisione degli impianti, un nuovo ingresso e controsoffitto, nuovi servizi igienici senza barriere architettoniche e l’installazione di un proiettore per spettacoli e presentazioni.

Il costo della ristrutturazione e riqualificazione del centro è di 85.216 euro (comprese spese tecniche e Iva).

I lavori edili sono stati affidati alla ditta CMCF di Faenza, le opere in cartongesso alla ditta Giovanni Tagliaferri di Casola Valsenio e i lavori elettrici alla ditta Capirossi impianti di Casola Valsenio.

L’intervento sarà portato a termine tra fine settembre e inizio ottobre 2019.