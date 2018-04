Castel Bolognese nomina una Commissione per la variante alla via Emilia

Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale di Castel Bolognese, tenutosi il 28 marzo scorso, è stata approvata all'unanimità l'istituzione della Commissione consiliare conoscitiva sul progetto di variante della circonvallazione - via Emilia. Obiettivo della Commissione è approfondire l'iter che ha seguito il progetto della circonvallazione (in avanzato stato di redazione e approvazione) e valutare se sono possibili soluzioni alternative, compatibilmente con i costi e i tempi necessari per la realizzazione dell'opera.

In particolare, tramite l'esame e la raccolta dei documenti ed eventuali audizioni e consulenze, sarà verificata la rispondenza del progetto alle esigenze generali che riguardano la riduzione delle problematiche legate all'attraversamento della via Emilia nel territorio di Castel Bolognese (inquinamento atmosferico e acustico, pericolosità degli attraversamenti, gravi incidenti, ecc.), con il minor impatto possibile sui cittadini, sulle imprese interessate e sul paesaggio. La Commissione è composta da 9 consiglieri, di cui cinque di maggioranza e quattro di minoranza. Presidente della Commissione è stato nominato il consigliere Enzo Minardi della minoranza, vice presidente Domenico Alberghi della maggioranza. La Commissione resterà in carica quattro mesi, al termine dei quali presenterà una relazione dei lavori svolti e un'eventuale proposta di ordine del giorno e/o mozione per il Consiglio comunale.