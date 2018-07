Catamarano "scuffia" in mare, lo skipper salvato dal personale della polizia di Stato

Pomeriggio concitato, quello di venerdì, con gli agenti della polizia di Stato che pattugliavano lo specchio di mare di Lido di Savio che hanno salvato uno skipper 30enne. L'uomo, al timone di un catamarano, ha "scuffiato" e non è stato più in grado di raddrizzare l'imbarcazione che si trovava a circa 2 chilometri dalla costa. La situazione è stata notata dagli agenti che, in sella agli acquascooter, hanno raggiunto il naufrago e, mentre uno si è tuffato in mare per aiutare lo skipper, il secondo ha assicurato una cima all’albero della vela sollevandolo e agevolando la manovra di ribaltamento del catamarano. L’operazione andava a buon fine senza alcun danno per l’imbarcazione che poteva riprendere la navigazione verso riva senza il traino delle moto.