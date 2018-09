Precipita in una scarpata mentre va in bici: muore sotto gli occhi del marito

Erano usciti per una biciclettata insieme, ma la gita si è trasformata in tragedia. E' Caterina Penazzi, 55enne di Sant'Agata sul Santerno, la donna che qualche giorno fa è deceduta a Costa D'Antola, nel bellunese, mentre stava seguendo il marito in mountain bike. L'uomo, infatti, a un certo punto si è girato per dire qualcosa alla moglie, quando non l'ha più vista. Tornando indietro, la tragica scoperta: la donna era precipitata in una scarpata finendo contro un albero e ruzzolando ulteriormente per la discesa, morendo praticamente sul colpo. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. I funerali della donna si svolgeranno venerdì alle 11 a Lugo nella sala del regno dei testimoni di Geova.