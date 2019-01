Causa un incidente da ubriaco, poi viola le prescrizioni ai domiciliari: in manette

Continua senza sosta il controllo del territorio da parte dei Carabinieri della stazione di Castiglione di Ravenna, che nei giorni scorsi hanno rintracciato e arrestato un 48enne cervese, già noto alle forze dell'ordine, gravato da ordine di custodia cautelare in carcere. L’uomo, condannato dal Tribunale di Ancona poiché in stato di ebbrezza alcolica aveva causato un incidente stradale con feriti e ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare, sarebbe stato più volte sorpreso dagli operanti a violare le prescrizioni impartitegli, continuando a bere smodatamente e sottraendosi ai programmi di recupero per alcolisti. L’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, pertanto, ricevute le segnalazioni dei Carabinieri ha disposto la sua associazione in carcere.