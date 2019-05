Cavalcavia in condizioni preoccupanti: intervengono Anas e pompieri

Le condizioni dei cavalcavia della provincia continuano a far preoccupare i ravennati. E così mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, un automobilista che stava passando nei pressi del cavalcavia tra la Classicana e l'Adriatica ha segnalato ai Vigili del fuoco come lo stesso si presentasse, al primo sguardo, in condizioni preoccupanti. Sul posto si sono quindi portati i pompieri e i Carabinieri della compagna di Cervia - Milano Marittima, oltre al personale di Anas dal momento che entrambe le strade sono di competenza dello stato. L'ingegnere di Anas ha spiegato come la situazione fosse già nota e tenuta sotto costante monitoraggio, tuttavia non sarebbero state rilevate condizioni di particolare pericolo imminente tali da portare alla chiusura del cavalcavia. Sono stati comunque predisposti ulteriori accertamenti che verranno svolti giovedì.