Celebrato a Ostia il 134esimo anniversario della bonifica del litorale romano

Si sono svolte domenica a Ostia le celebrazioni per il 134esimo anniversario della bonifica del litorale romano che vide coinvolti i braccianti ravennati. All’appuntamento è stato presente, in rappresentanza del Comune, l’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani che, durante la cerimonia svoltasi davanti al monumento alla memoria dei Bonificatori ravennati, ha ricordato l’importante pagina di storia, quando, al grido di “pane e lavoro”, dalla stazione di Ravenna, il 24 novembre 1884, partirono cinquecento lavoratori guidati da Nullo Baldini.

Alla manifestazione sono intervenuti rappresentanti di istituzioni pubbliche di Ostia e Ravenna, degli enti cooperativi ravennati e di rappresentanze delle scuole gemellate delle due città. “Il lavoro dei braccianti ravennati, che si costituirono in cooperativa e bonificarono il litorale romano – ha detto Cameliani – rappresenta ancora oggi un esempio dello spirito cooperativo e del notevole e imprescindibile contributo che fu dato alla trasformazione dei territori prossimi a Roma, consentendo non solo il proprio riscatto sociale ma anche lo sviluppo di quella terra e di quella popolazione grazie ai valori di collaborazione e condivisione che da sempre animano la Romagna e Ravenna in particolare”. Infine Cameliani ha ringraziato tutti i partecipanti alle celebrazioni tra i quali la Federazione delle cooperative della provincia, un gruppo di giovani cooperatori delle coop agricole braccianti, i Canterini romagnoli del gruppo Pratella Martuzzi, le insegnanti e gli studenti dell'istituto comprensivo Valgimigli di Mezzano.