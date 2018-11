Celebrato il secondo di vita di Annita Rondoni: anche il vicesindaco alla festa

Il vicesindaco Eugenio Fusignani ha fatto visita ieri ad Annita Rondoni, portandole gli auguri dell’Amministrazione comunale per il suo centesimo compleanno. La signora Annita, nata a San Bartolo il 15 novembre 1918, si è trasferita nel 1961 a Ravenna dove ha svolto per molti anni il lavoro da commessa in una panetteria. È stata festeggiata circondata dall’affetto dei suoi cari, in particolare del Gabriele Guarnieri.