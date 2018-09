Una domenica nel segno di Dante: Ravenna ha reso omaggio al Sommo Poeta

Domenica Ravenna ha reso omaggio al Sommo Poeta in occasione dell’anniversario della morte. La cerimonia è iniziata in municipio alla presenza del sindaco Michele de Pascale, dell'assessore alla Cultura Elsa Signorino e le autorità fiorentine. Per la prima volta sono stati i cori dei cittadini e le incursioni artistiche di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari a condurre le autorità lungo i luoghi celebrativi: la biblioteca Classense e la zona dantesca. Presenti anche i cori dell'Istituto Verdi (diretto da Antonio Greco accompagnato dal maestro Berardi) e i due del Ludus Vocalis (quello classico diretto da Stefano Sintoni e quello delle voci bianche diretto da Elisabetta Agostini).

La riflessione su ciò che viveva Dante a Ravenna al termine di una straordinaria avventura umana e artistica è stata indagata da Luca Azzetta, docente di Filologia della Letteratura Italiana all’Università di Firenze, nella Lectio Magistralis Dante alle soglie dell’Eterno. Le celebrazioni sono proseguite con la Santa Messa delle 11.30 nella Basilica di San Francesco presieduta dall’arcivescovo di Ravenna – Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni. Quindi c'è stato l’omaggio reso da Firenze all’Esule: la Cerimonia dell’Olio alla Tomba di Dante.

Ha partecipato al corteo una delegazione di cittadini di Matera. Al termine della mattinata è stato siglato un accordo tra la città di Ravenna, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e la città di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 per una collaborazione culturale di lungo periodo. La comunità materana sarà infatti invitata nei prossimi mesi a partecipare, all’interno del programma di Capitale Europea della Cultura 2019, alla creazione di "Purgatorio Chiamata Pubblica" per la "Divina Commedia" di Dante Alighieri con ideazione, direzione artistica e regia di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, coprodotto da Ravenna Festival-Teatro Alighieri e Fondazione Matera-Basilicata 2019 in collaborazione con Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, che debutterà a Matera e Ravenna tra maggio e luglio.