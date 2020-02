Sindaci a cena al ristorante cinese contro i pregiudizi sul Coronavirus

Un piccolo gesto per cercare di combattere stereotipi e pregiudizi. Dopo l'arrivo in Italia del Coronavirus, i ristoranti cinesi hanno subìto un calo dei clienti: il panico, infatti, ha letteralmente "svuotato" i locali orientali. A confermarcelo, qualche giorno fa, era stata una dipendente di uno dei ristoranti cinesi del centro di Ravenna: "In questi giorni effettivamente abbiamo visto meno clienti - racconta - Non sappiamo però se dipenda dal Coronavirus. Comunque nessuno di quelli che invece viene a mangiare ci ha chiesto informazioni sul virus o sul cibo, sono tranquilli".

E così Enea Emiliani, sindaco di Sant'Agata sul Santerno, ha deciso di cercare di sfatare i pregiudizi organizzando una cena in un ristorante cinese insieme a sindaci e amministratori della Bassa Romagna. "Una piacevole serata in segno di amicizia per i nostri concittadini cinesi - spiega Emiliani - perchè continui l'impegno dei nostri Paesi e della comunità internazionale per contrastare seriamente sia il virus, sia ingiustificati pregiudizi e paure".