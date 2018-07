Centinaia di formelle di argilla: inaugurato il "Sentiero Geomantico"

Venerdì al parco Vatrenus di Sant’Agata sul Santerno è stato inaugurato il “Sentiero geomantico" di Luigi Berardi, nell'ambito della rassegna artistica “Terrena - Tracciati di land art in Bassa Romagna”. Insieme all'artista era presente anche l'assessore all'Ambiente del Comune di Sant'Agata sul Santerno, Elisa Sgaravato.

Si tratta di un vero e proprio sentiero composto da centinaia di piccole formelle di argilla a impronta di corteccia. Per il periodo della manifestazione le formelle saranno mantenute in linea e rinnovate dal deperimento degli agenti atmosferici con interventi, accompagnati dall’artista, che coinvolgeranno anche il pubblico, tutti i martedì e i giovedì sera dalle 20.30. L’azione di chiusura dell’opera è in programma per il 26 luglio alle 20.30 con la cottura delle formelle destinate alla conservazione secondo la tecnica etrusca.

Gli appuntamenti di Terrena proseguono fino a fine luglio in tutti i comuni della Bassa Romagna. Durante gli appuntamenti di Terrena sarà possibile scattarsi una foto con il prisma di Terrena, presente nel luogo di tutti gli eventi, e partecipare al terzo contest fotografico della Bassa Romagna. Per partecipare al concorso basta caricare la foto sul proprio profilo Instagram con l'hashtag #terrenalandart. Lo scatto che avrà ottenuto più "Mi piace" entro il 30 luglio riceverà in regalo prodotti enogastronomici, degustazioni e biglietti omaggio per partecipare agli eventi del territorio. Ogni venerdì, inoltre, la foto più bella della settimana sarà pubblicata sul profilo dell’Unione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.terrenalandart.it, la pagina Facebook Terrenalandart o scrivere alla mail comunicazione@unione.labassaromagna.it. “Terrena” è organizzata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con i Comuni di Cervia e Faenza e con Argillà, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e il contributo della Camera di commercio di Ravenna.