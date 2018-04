Cento canti in cento giorni: i ravennati leggono Dante nei luoghi più belli della città - VIDEO

Il Comune di Ravenna ha realizzato un video, a conclusione del progetto #Dante2018, nel quale la città e i suoi cittadini accettano la sfida della lettura dell’ultimo canto del Paradiso in alcuni luoghi simbolici, tra cui la Tomba di Dante. Un progetto, iniziato il 1 gennaio, che è consistito nella lettura corale dei cento canti in cento giorni della Commedia, pensato per la comunità dei social media, in particolare per Twitter attraverso l’hashtag #Dante2018.

Il video “L’ultimo sorriso di Beatrice” è online da martedì, centesimo giorno della maratona, sul canale youtube del Comune e sulle proprie pagine Facebook e Twitter e sarà pubblicato sul profilo Twitter @maurette79 del professor Pablo Maurette, che insegna Letteratura comparata all’Università di Chicago, ideatore del progetto e che è venuto a Ravenna proprio per concluderlo leggendo l’ultimo canto del Paradiso davanti alla Tomba del Sommo poeta. Il canto si apre con la voce di Vittorio Sermonti che declama l’Inno alla Vergine con immagini della città e di celebri raffigurazioni mariane. Primo lettore è il sindaco Michele de Pascale a cui seguono cittadini di ogni età, nei luoghi della storia e della contemporaneità dantesca. La conclusione è affidata a Ludovica Ripa di Meana sotto le stelle di Galla Placidia da cui plausibilmente è stato ammaliato anche Dante nel suo soggiorno ravennate. Il video verrà presentato stasera alle 20,45 ora locale, nel corso della cerimonia che conclude il progetto, presso la più grande istituzione culturale argentina, la Biblioteca Nacional di Buenos Aires, diretta da Alberto Manguel, allievo di Jorge Louis Borges.