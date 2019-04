Centrale a biomasse: "Quando entrerà in funzione gli odori peggioreranno"

Non si sono fatti attendere i commenti all'uscita di Valentina Palli, candidata sindaco alle elezioni del 26 maggio a Russi, che mercoledì ha spiegato come l'odore acre che in questi giorni si sente per la città sarebbe causato dal ritardo dell'accensione della centrale a biomasse, per via del cippato stoccato.

"Ringraziamo la signora Palli, che evidentemente si ritiene già in entrata in carica nel ruolo di sindaco, per il tempestivo interessamento mostrato in merito ai miasmi emanati dalle biomasse accatastate nel sito della Centralona ex Eridania e percepiti da settimane in maniera massiccia dai Russiani - commenta ironicamente Enrico Conti del gruppo consiliare LiberaRussi - Siamo molto sollevati dalle sue parole riguardo al bruciatore: che “non è ancora in funzione”, perchè quando lo sarà oltre all’odore nauseabondo, che in definitiva è quello meno pericoloso per la salute, dovremo fare i conti con le emissioni dei fumi dal camino principale e dai punti di emissione secondari. Ci chiediamo poi a quale titolo la Palli abbia interpellato l'azienda e quali canali ufficiali di comunicazione si siano attivati per questo delicato tipo di informazione. Dove sono gli enti preposti al controllo continuo dell’impianto che dovevano monitorare l'ambiente nelle fasi cantiere? Sono questi i controlli che l’amministrazione mette in atto per tutelare la salute dei cittadini? Chiudersi nelle proprie abitazioni per non respirare il fetore emanato da una multinazionale non va per caso a ledere il sacrosanto diritto ad un stato di "benessere" psicofisico?".

"La prevenzione, secondo definizione dell'organizzazione mondiale della sanità, è un insieme di attività, azioni e interventi attuati con il fine prioritario di promuovere e conservare lo stati di salute ed evitare l'insorgenza di malattie. A Russi la riconversione dello zuccherificio in centrale a biomasse non va assolutamente nella direzione di tutela della salute dei cittadini - aggiunge Andrea Flamigni, candidato sindaco di Russi Libera e Sicura - Alla presentazione del progetto alla cittadinanza da parte di Powercrop, al cui tavolo sedeva anche chi doveva farsi garante della sicurezza dei cittadini, non sono stati comunicativa dati inerenti le emissioni nè in termini quantitativi, nè sulle tipologie di eventuali polveri. Le tante domande poste dai cittadini non hanno trovato risposta. Ad oggi la centrale non è ancora in funzione, l'avvio viene regolarmente ritardato. L'odore acre che giunge anche a chilometri di distanza nelle ultime settimane è sicuramente frutto della fermentazione del cippato stoccato nei mesi scorsi. Fermentazione innocua? Sulla base di quali dati scientifici, non divulgati alla cittadinanza, si può affermare che si tratta di innocue esalazioni? Numerose le testimonianze di cittadini che lamentano irritazione ai bulbi oculari e alle prime vie aeree".