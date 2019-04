Cattivi odori a Russi: "Spariranno appena la centrale a biomasse si attiverà"

Nelle ultime settimane, in alcune aree di Russi, diversi cittadini hanno percepito un netto odore acre provenire dalla centrale a biomasse. "A conferma che la salute e l’ambiente sono i punti basilari degli interessi della lista Insieme per Russi, ho immediatamente interpellato Powercrop e le Autorità di controllo proposte per avere delle risposte da dare ai cittadini - spiega Valentina Palli, candidata sindaco alle elezioni del 26 maggio - Appena abbiamo percepito gli odori sgradevoli che provengono dalla centrale ci siamo subito mossi per avere idonee spiegazioni e verificare la situazione. Prima di tutto ci preme rassicurare i cittadini: la centrale non è ancora in funzione e gli odori che qualvolta si sentono, pur potendo risultare spiacevoli, non hanno nulla a che fare con l'attività di produzione di energia".

Sarebbe proprio il ritardo nell’accensione della centrale, secondo la candidata, la causa dell’odore in città: “La causa, temporanea e passeggera, di questo odore è determinata dallo stoccaggio del cippato, iniziato nel settembre scorso, e che ancora non è stato utilizzato proprio perché la centrale è ancora ferma. Questa situazione ha provocato la fermentazione del cippato stesso che ha per conseguenza l’odore acre e di resina che è stato avvertito. La situazione sarà superata una volta che la centrale entrerà regolarmente in funzione e la materia prima sarà sistematicamente utilizzata. Un problema comunque non tollerabile anche se non pericoloso per la salute. Non possiamo tollerare che i cittadini avvertano anche solo temporaneamente un disagio olfattivo, per questo motivo abbiamo chiesto a Powecrop di attivarsi per risolvere immediatamente la situazione creatasi. Rispetto a chi diffonde il panico senza attivarsi minimamente in alcun modo, la nostra vigilanza sulla salute dei cittadini è sempre massima e non ammette sconti. Appena ci saranno ulteriori aggiornamenti li comunicheremo immediatamente alla popolazione”.