Centri estivi a Bagnacavallo, aperte le iscrizioni al Tric Troc

Con la chiusura delle scuole si avvia l'apertura dei vari centri estivi organizzati dal Comune di Bagnacavallo e dai Servizi educativi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sul territorio. È già iniziato il Cree per bambine e bambini della scuola primaria, che proseguirà fino al 27 luglio, mentre sono aperte le iscrizioni al Tric Troc, che dal 25 giugno al 3 agosto accompagnerà l’estate di ragazze e ragazzi dalla quinta elementare alla prima superiore. Il Tric Troc sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Si potrà stare con gli amici, giocare e divertirsi partecipando a laboratori artistici e attività sportive, accompagnati da giovani educatori qualificati che seguiranno ragazze e ragazzi durante la loro permanenza al centro. Fra le proposte, dal 25 al 29 giugno è in programma un laboratorio di illustrazione con Vito Baroncini, mentre dal 9 al 13 luglio Radio Sonora terrà corsi per operatori radiofonici: speaker, dj e selezioni musicali. Infine, dal 16 al 22 luglio ci sarà una settimana di divertimento con i ragazzi francesi ospitati a Bagnacavallo nell’ambito dei progetti di gemellaggio. Lunedì 25 giugno alle 15 si terrà presso i locali della scuola primaria, in via Cavour, l'assemblea di presentazione. I centri estivi sono poi organizzati nel mese di luglio anche nei nidi e le scuole dell'infanzia di Bagnacavallo e Villanova.