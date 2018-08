Centri ricreativi estivi in strada: viabilità modificata per garantirne la sicurezza

Modifiche alla viabilità nei prossimi giorni in via Mascagni a Faenza, per garantire la sicurezza dei bambini partecipanti all'ultimo periodo dei centri ricreativi estivi promossi dalla parrocchia di San Marco. Da lunedì 27 agosto fino a venerdì 14 settembre prossimo sarà pertanto vietata la circolazione su quasi tutta la via Mascagni, nel tratto compreso da via Verdi a via Wagner, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle 17.45, con la sola eccezione dei residenti. Sempre in tema di viabilità da segnalare, inoltre, il divieto di circolazione e sosta nella giornata di sabato 25 agosto, dalle ore 12.30 alle 18.30, nel parcheggio di via Aldo Lesi, per una gara ciclistica nel vicino circuito.

