Centro fieristico di Faenza, agevolazioni tariffarie per il 2019

La convenzione che regola la gestione del Centro fieristico provinciale di viale Risorgimento, fra il Comune di Faenza e la Società Blu Nautilus srl, prevede l'affitto gratuito della struttura o riduzioni sugli oneri di noleggio per iniziative di pubblico interesse promosse da organismi senza scopo di lucro. Tali agevolazioni riguardano la concessione dei capannoni e dell'area esterna, per un numero massimo di dodici giornate l'anno, e della palazzina congressi (la sala Zanelli), per un massimo di dieci giornate l’anno.

Associazioni di volontariato onlus, associazioni di promozione sociale e altri soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, per usufruire delle agevolazioni tariffarie previste per il 2019 devono presentare domanda entro il 31 gennaio. Il Comune redigerà poi una graduatoria degli aventi diritto e attribuirà l'assegnazione delle giornate in base ai requisiti e ai criteri stabiliti da un'apposita delibera della Giunta municipale, approvata nel febbraio 2012. Le domande presentate oltre la data del 31 gennaio 2019 saranno prese in considerazione solo nel caso vi siano ancora spazi disponibili. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Faenza.