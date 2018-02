Al Centro Medico Cervia nuovi servizi per la salute di bocca e denti di residenti e turisti

Si potenziano i servizi di assistenza sanitaria per la salute di denti e bocca con la nuova collaborazione tra il Centro Medico Cervia, poliambulatorio del Gruppo Ospedali Privati Forlì e la Clinica Dentale Santa Teresa, struttura odontoiatrica sorta a Ravenna e già presente anche a Faenza e Cesena. All’interno del poliambulatorio di Montaletto si possono effettuare anche accertamenti diagnostici e gli interventi di implantologia dentale e chirurgia orale più all’avanguardia, grazie alla presenza dell’équipe specializzata della Clinica Dentale Santa Teresa. In particolare, una novità assoluta è rappresentata dal sistema integrato (“Cerec-Galileos”) che permette di elaborare diagnosi in 3D, da un lato, e pianificare i trattamenti chirurgici e protesici dall’altro, partendo da un’impronta digitale e dalla Tac di ultima generazione: Tac Cone Beam. In sostanza, non utilizzando più le impronte tradizionali, si ottiene una precisione assoluta, una maggiore velocità di esecuzione e un risultato esteticamente migliore, ma soprattutto biocompatibile, perché non si adoperano più i metalli, a volte causa di inestetismi.

In occasione dell’introduzione dei nuovi servizi, il Centro Medico Cervia ha attivato una promozione che prevede il checkup gratuito per i pazienti, per una prima analisi della salute dei propri denti: esso include la visita specialistica (compresa un’eventuale radiografia panoramica), l’inquadramento diagnostico e la proposta di un piano di cura personalizzato. Grazie alla presenza degli specialisti della Clinica Dentale Santa Teresa si amplia così la gamma dei servizi odontoiatrici già presenti nel Centro, da quelli di odontoiatria estetica e restaurativa, fino ai trattamenti conservativi, dai più comuni fino alla parodontologia e all’igiene dentale (a partire dalla prevenzione) per adulti e bambini. In collaborazione con gli specialisti di chirurgia estetica e plastica del Centro Medico, inoltre, si possono effettuare anche interventi di chirurgia orale e maxillo-facciale.

Nel complesso, sono oltre 30 le specialità mediche trattate all’interno del Centro Medico Cervia, poliambulatorio specialistico che opera sul territorio dal 2007 e fa parte del Gruppo Ospedali Privati Forlì, già proprietario delle case di cura Villa Serena e Villa Igea di Forlì. Dalla Chirurgia generale a quella plastica e ricostruttiva, dalla Nutrizione clinica e dietetica all’Oculistica, dall’Ortopedia e Fisioterapia all’Urologia, i residenti e i turisti della località possono accedere anche a prestazioni di tipo cardiologico, dermatologico, otorinolaringoiatrico, psicologico e relativi alla Medicina dello sport, oltre ad avere un punto prelievi per esami e analisi, aperto 3 mattine alla settimana (lunedì, martedì e giovedì dalle 7,30 alle 9,30) per tutto l’anno.

La Clinica Dentale Santa Teresa è una struttura odontoiatrica specializzata in implantologia dentale e chirurgia orale, che utilizza le metodiche più innovative per offrire al paziente un piano di cura personalizzato e per garantire il minimo disagio e la massima affidabilità a costi accessibili. I servizi odontoiatrici del Centro Medico Cervia, realizzati in collaborazione con la Clinica Dentale Santa Teresa sono disponibili tutti i giorni e possono essere prenotati contattando direttamente l’accettazione al tel. 0544.964420 o tramite mail info@centromedicocervia.it, oppure presso le farmacie del territorio affiliate. Inoltre, chi aderisce ad una delle 60 realtà convenzionate con il Centro e con la Clinica dentale, ha accesso a tariffe agevolate sui servizi.