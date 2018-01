Centro missionario in festa: chiude il piazzale, traffico deviato

In occasione della festa del Centro missionario diocesano, domenica 21 sarà chiuso al traffico il piazzale degli ex Salesiani a Faenza, in via Mura Torelli. Il divieto di transito sarà in vigore per tutti i veicoli a motore dalle 14 alle 18 di domenica. Nell'area interessata è già stata installata la relativa segnaletica informativa del divieto.

