Centro storico, la zona a traffico limitato si estende: attiva 24 ore su 24

Da lunedì 26 novembre la zona a traffico limitato istituita in via Ponte Marino e in un tratto di via Salara, compreso tra l’intersezione con via Ponte Marino e l’intersezione con via Gamba, sarà attiva nell’arco delle 24 ore e non più nella sola fascia oraria 7.30 - 20.30. L’istituzione si è resa necessaria per questioni di opportunità e logistiche legate allo scarico delle merci e alla sicurezza dei pedoni. Presto verranno realizzate modifiche a traffico e viabilità anche in via Baccarini.

