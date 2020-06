Il centro si illumina con "Ravenna bella di sera", spazio allo shopping e agli eventi serali

Si accendono le luci della sera e le piazze di Ravenna diventano improvvisamente palcoscenico. Dal 10 giugno fino alle fine di agosto torna "Ravenna Bella di Sera": tutti i mercoledì e i venerdì le piazze e i luoghi più suggestivi della città sono pronti ad accogliere cittadini e turisti: un caleidoscopio di appuntamenti per incontrare tutti i gusti.

Un'occasione per fare shopping e vivere il centro storico ravennate nelle sere d'estate con un doppio appuntamento settimanale pensato per dare una spinta alle imprese commerciali e creare un'occasione di svago per cittadini e turisti.

Il programma è in fase di definizione, ma sarà disponibile a breve l'elenco ufficiale degli eventi della rassegna che da vent'anni offre serate all'aperto con musica, teatro, sport, danza, burattini e molto altro, compreso il tradizionale appuntamento con le visite guidate in notturna di Mosaico di Notte alla scoperta dei più bei monumenti di Ravenna.