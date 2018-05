Cercano documenti ma trovano la droga: pusher arrestato dalla Polizia

Cercavano dei documenti, ma hanno trovato della droga. La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 26enne nigeriano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Mercoledì notte una volante della Questura ha fermato per un controllo un’auto con quattro cittadini stranieri a bordo; uno di questi, un 29enne senegalese domiciliato a Lido Adriano, sarebbe risultato ricercato perché nei suoi confronti era stato emesso un decreto di perquisizione domiciliare per la ricerca di fotocopie di documenti di identificazione.

Giunti al domicilio dichiarato dall'uomo, gli agenti hanno trovato anche un’altra persona in casa, il 26enne nigeriano che, alla vista dei poliziotti, avrebbe cercato di sottrarsi al controllo chiudendosi in camera. Raggiunta la finestra della camera, attraverso il balcone comunicante, i poliziotti sono riusciti a vedere che il 26enne stava cercando di disfarsi di un involucro in nylon, risultato poi contenere marijuana. Gli agenti hanno quindi proceduto a estendere la perquisizione anche alla camera occupata del 26enne, dove sono stati rinvenuti e sequestrati tre involucri contenenti 437 grammi di marijuana e una pastiglia di ecstasy.

L’attività dei poliziotti è comunque proseguita con il sequestro delle fotocopie di documenti ricercate a carico del senegalese. Concluse le formalità dell’arresto, il nigeriano è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta nella tarda mattinata di giovedì presso il Tribunale di Ravenna. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto dell’uomo, disponendo per quest’ultimo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e concedendo i termini a difesa.