Cercasi band storiche per la '100 chilometri di musica rock'

Cercasi band storiche di Faenza Rock per la 100 Chilometri di Musica Rock. Si celebrano infatti i "100 Chilometri di Musica Rock di Faenza" al Piccadilly Club, venerdì 24 e sabato 25 maggio, per i 30 anni della community musicale di Faenza Rock, che ha dato ampio sviluppo all'innovazione musicale della città e a musicisti emergenti dell'epoca emersi oggi a livello nazionale proprio grazie a quella sfida tra band che riusciva a portare in Piazza del Popolo 25 anni fa migliaia di persone ad ascoltare giovani band emergenti, che proponevano musica originale e inedita.

Venerdì ci si inoltrerà nella storia di Faenza Rock con il narratore Daniele Scarazzati, autore di libri, articoli e post sulla storia di Faenza Rock e tra alcune band storiche di Faenza Rock come gli Opnova, Pezzi Sparsi con il chitarrista Luca Santandrea e il Quintetto Fleurs di Andrea Cavina e gli Horseloverfat con un live totalmente inedito. Tra gli ospiti nella serata di sabato Gianluca Lo Presti, colonna sonora di molte edizioni di Faenza Rock, la band di Concetta Cossa e altri gruppi. Chi vuole aderire come artista, musicista e band che ha suonato a Faenza Rock può scrivere a segreteria@materialimusicali.it.