Cercasi bellezze 'acqua e sapone' per la mostra fotografica 'Senza trucchi'

'Scambiamenti' si trasforma in un laboratorio di ritratto: lo spazio culturale di via Nievo, a Cervia, apre una chiamata per volti femminili, che andranno a fare parte del progetto Senza Trucchi della fotografa Valentina D’Alessandro. L’idea del progetto è quella di mettere in luce la bellezza e l’intensità dei volti femminili, presente al di là del ritocco. Le partecipanti saranno infatti ritratte senza makeup: chi lo vorrà riceverà il proprio ritratto e gli scatti meglio riusciti andranno poi a costituire un’esposizione artistica che sarà esposta a Scambiamenti. Una bella opportunità per mettersi in gioco e per vedere la propria immagine ritratta dalla giovane fotografa cesenate. La partecipazione è gratuita e il requisito per accedere alla selezione è solo di avere un’età superiore ai 18 anni. Le donne che fossero interessate a cogliere questa possibilità, dovranno scrivere una mail a scambiamenti@comunecervia.it inviando una propria fotografia in allegato, oppure telefonare al 3498503385. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con SeiDonna e Comune di Cervia.