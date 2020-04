Cercasi gestore per un bar nel giardino pensile della Rocca di Lugo

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha pubblicato un bando pubblico per la realizzazione e gestione di un punto di ristoro stagionale nei locali della Rocca di Lugo e nel giardino pensile per il quinquennio 2021-2025, da affidare a una ditta specializzata e operante nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Il canone annuo a base di gara è di 12.500 euro più Iva per il quinquennio 2021-2025. Saranno ammesse solo offerte in aumento sul canone a base d’asta. L’offerta deve essere costituita da un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara. Al suo interno deve contenere a sua volta tre plichi, anch’essi con l’intestazione del mittente e a loro volta sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. I tre plichi devono contenere la documentazione amministrativa (domanda di partecipazione), l’offerta tecnica (progetto illustrativo) e quella economica. I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono pervenire entro e non oltre le 13 del 12 maggio 2020. I plichi devono essere consegnati al Servizio Appalti Contratti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (piazza dei Martiri 1 – 48022 Lugo). All’esterno della busta deve essere indicata la seguente dicitura: “Comune di Lugo - Bando pubblico per la realizzazione e gestione di un punto di ristoro stagionale nei locali della Rocca Municipale e nel giardino pensile – Periodo 2021-2025”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La seduta pubblica di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa avverrà il 13 maggio alle 8.30 presso la sede del Servizio Appalti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, successivamente si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per verificarne la presenza e la rispondenza a quanto richiesto dal presente bando pubblico. Il giorno della seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà pubblicato al link http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara, nello spazio dedicato al bando in oggetto con almeno 24 ore di anticipo sulla data della seduta stessa. Il bando completo è disponibile sul sito www.comune.lugo.ra.it e www.labassaromagna.it.