Cercasi rilevatori per il censimento della popolazione: come candidarsi

L'Unione della Romagna faentina ha indetto una selezione pubblica per la formazione di graduatorie di rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e per indagini campionarie Istat relative ai sei comuni dell'Unione. Faenza sarà coinvolta annualmente, mentre negli altri cinque comuni - Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo - il censimento viene effettuato ogni quattro anni. Nel 2018 il censimento si svolgerà a Faenza e Riolo Terme, mentre negli anni successivi negli altri comuni, oltre ovviamente a Faenza.

I rilevatori dovranno partecipare a incontri formativi in luoghi stabiliti dall'Istat, gestire quotidianamente i dati, effettuare le operazioni di rilevazione e segnalare al responsabile dell'Ufficio comunale di Censimento associato eventuali violazioni dell'obbligo di risposta per consentire l'avvio della procedura sanzionatoria prevista dalla legge. Tutti gli interessati devono presentare domanda entro le ore 12 di venerdì 15 giugno 2018. I rilevatori saranno poi scelti attraverso l'esame del curriculum e una prova selettiva prevista nei primi giorni di luglio. Le domande vanno inviate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente dell'Unione della Romagna faentina, oppure consegnate a mano al Servizio Archivio dell'Unione della Romagna faentina (piazza del Popolo 31, Faenza), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00, e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, oppure tramite posta elettronica certifica all'indirizzo pec@cert.romagnafaentina.it. Alla domanda vanno allegati fotocopia del documento di identità e curriculum professionale. Il bando è pubblicato nel sito internet dell'Unione della Romagna faentina (www.romagnafaentina.it) nella sezione Amministrazione trasparente, bandi di concorso, altre selezioni.