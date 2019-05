Cercasi tutor per adolescenti in condizioni difficili

L'Asp della Romagna Faentina ha pubblicato un avviso di selezione comparativa per la formazione di un elenco di soggetti idonei ai quali conferire incarichi libero professionali per la realizzazione del progetto "Tutor per preadolescenti ed adolescenti in obbligo scolastico", in collaborazione con i Servizi alla collettività dell’Unione della Romagna Faentina.

Il progetto si rivolge a preadolescenti e adolescenti in obbligo scolastico (prevalentemente ragazzi e ragazze di scuola secondaria di primo grado) del territorio della Romagna Faentina, che vivono situazioni individuali o familiari di fragilità e di disagio, che possono mettere a rischio o compromettere la frequenza regolare della scuola, il rendimento scolastico e la motivazione verso gli studi. Gli interventi, di norma, si effettuano al domicilio del/la ragazzo/a, all’interno del suo contesto familiare o in attività di piccolo gruppo presso locali individuati dal Centro per la famiglie. Ogni incarico è costituito dall’affidamento di uno o più interventi educativi, ciascuno dei quali, concordato e regolato da un progetto, si avvale del supporto e delle competenze dei Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna Faentina e delle competenze professionali messe a disposizione dall’Asp della Romagna Faentina. Per ogni intervento, la cui durata è collegata al progetto personale di tutoraggio l’azione è di circa 4-6 ore settimanali, con sviluppo di norma di durata annuale, da svolgere di norma in orario pomeridiano.

Titolo di studio richiesto: Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L- 19) o Laurea in Scienze Pedagogiche (L M 85) o Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L24) o Laurea in Psicologia (LM – 51) o Laurea in Servizio Sociale (L – 39). Testo completo dell’Avviso di selezione e fac simile per redigere domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del’ASP della Romagna Faentina. La presentazione delle domande scade il 31 maggio 2019.