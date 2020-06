Certificato falso per girare con l'auto sequestrata: appiedata una truffatrice seriale

Fermata, alla guida della sua auto, in piazza Cesare Battisti a Faenza, ha mostrato agli agenti della Polizia Locale un’assicurazione falsa. La cosa non ha però ingannato gli agenti della locale che non solo, hanno riconosciuto il documento falso ma, hanno anche accertato che la donna è risultata essere già stata fermata dalla Polizia Stradale il 10 aprile 2020 a Casalecchio di Reno. Ad essere denunciata è stata una imolese di 45 anni.

Anche in quella occasione gli agenti avevano accertato che il veicolo era senza la prescritta copertura assicurativa, ed avevano provveduto pertanto a sequestrare l’auto ed a affidargliela intimandogli di non circolare fino all’avvenuto pagamento dell’assicurazione. Per ovviare, tale impedimento la signora si è procurata un certificato falso ed ha ricominciato a circolare tranquillamente.

E' stato infatti accertato che ha percorso oltre 5mila chilometri da quando era stata fermata dalla Polstrada, fino a quando non ha “sbattuto” nel posto di controllo della Polizia Locale a Faenza. Qui gli agenti dopo, aver accertato la “furbata” hanno proceduto al fermo coatto del veicolo a mezzo carro attrezzi per la successiva confisca dello stesso e all’immediato ritiro della patente di guida della donna per la successiva revoca che verrà disposta poi dalla Prefettura. La donna risulta avere sulle spalle anche diverse denunce per truffe e, gli agenti, non escludono si potesse trovare in città per tale tipo d'attività illecita. Anche se ora, avendo perso in un colpo patente e auto, avrà forse più difficoltà.