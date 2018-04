Cervia lancia un bando in cerca di idee per il festival 'Filosofia sotto le stelle'

E' stato pubblicato l'avviso per progetto di valorizzazione e potenziamento della rassegna “Filosofia sotto le Stelle”. Pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Bandi e Selezioni varie del sito del Comune di Cervia (www.comunecervia.it) il bando è rivolto a enti, fondazioni, società e istituti di carattere privato con personalità giuridica, libere forme associative, associazioni non riconosciute, comitati, enti pubblici, persone fisiche. Il bando richiede l’elaborazione di un progetto che operi su promozione e pubblicizzazione delle iniziative organizzate, anche attraverso la produzione di materiale cartaceo e informatico. Richiede l’organizzazione di almeno 4 serate e 4 laboratori con la presa in carico dei relativi costi, previsione di relatori esterni di importante caratura per le serate organizzate e predisposizione della relativa ospitalità, assistenza ed eventuali compensi.

Il progetto migliore otterrà l’erogazione di un contributo finanziario pari a 15.000 euro, suscettibile di riduzione sulla base dell’importo complessivo dell’intero progetto presentato. I progetti presentati saranno esaminati dal Dirigente competente che valuterà la corrispondenza con le priorità indicate in bando, il coinvolgimento del territorio, una progettualità legata a settori o a parti del territorio comunale meno ricchi di proposte, originalità e carattere innovativo del progetto, il grado di affidabilità, garanzia di continuità del progetto e capacità di autofinanziamento degli organizzatori. I progetti dovranno essere inviati entro e non oltre le 12 del giorno 16 aprile 2018, via Pec, oppure consegnati a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Cervia dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 o con lettera raccomandata a Comune di Cervia – Ufficio Protocollo - Piazza G. Garibaldi n. 1 – 48015 Cervia (Ra); Qualsiasi quesito può essere inviato entro le ore 12.00 del 10 aprile 2018 via mail a unitaeventi@comunecervia.it con oggetto: “Chiarimenti in merito ad avviso pubblico per progetto Filosofia sotto la Stelle”.