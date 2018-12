Cervia, lavori in corso: prevista l'interruzione del servizio idrico

Dalle 9.00 alle 16.00 di lunedì 10 dicembre, verranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria alla rete idrica che comporteranno la momentanea interruzione della distribuzione dell'acqua, a Cervia, in: via Piave (dal civ. 2 al 4), viale Oriani (dal civ. 1 al 13 e dal civ. 2 al 8/A), viale Di Vittorio (dal civ. 6 al 10/A). "L'Azienda si scusa per il disagio arrecato ed assicura il rispetto dei tempi di intervento" si legge in una nota.

Nel corso dei lavori potrebbero verificarsi alcuni disservizi, come variazione di pressione e temporanei intorbidimenti ma comunque resta confermata la potabilità dell’acqua, dal punto di vista chimico e batteriologico. In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati al giorno successivo lavorativo. Per informazioni è possibile contattare il Pronto Intervento 800.713.900, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.