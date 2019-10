Cervia al fianco della lotta al tumore al seno, la storica fontana di Piazza Garibaldi si illumina di viola

Il comune di Cervia ha aderito alla Campagna di sensibilizzazione per il tumore al seno metastatico. Domenica, in occasione della Giornata nazionale del tumore al seno metastatico, la storica fontana della Piazza Garibaldi è stata illuminata in viola, il colore che caratterizza la giornata della campagna di sensibilizzazione. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione di Promozione Sociale "Europa Donna Italia www.europadonna.it/