Cervia, al via i lavori di restyling del viale Roma

Al via i lavori di restyling del viale Roma. Il cantiere riguarda il rifacimento dell'asfalto nel tratto compreso tra Via Torre San Michele e Via Volturno. Dal 28 ottobre è previsto l’inizio delle lavorazioni inerenti il rifacimento della pavimentazione in pietra su Viale Roma compresa tra Via Torre San Michele e la Circonvallazione Sacchetti. Contemporaneamente inizieranno i lavori relativi alla sistemazione degli elementi di arredo in pietra lungo il viale.