Cervia, al via il secondo stralcio di manutenzione alle Terme e poi alla Malva nord

Folto pubblico lunedì per la serata della Giunta di Cervia nel quartiere Malva Nord-Terme per dare risposte alle 5 priorità dei consigli di zona e fare un quadro complessivo su azioni e progetti portati avanti dall'amministrazione. La prima priorità riguarda le manutenzioni delle strade che vedranno a dicembre la partenza dei lavori per 100.000 euro nella zona Terme per completare il secondo stralcio di sistemazione delle strade del quartiere; a seguire si realizzerà una serie di interventi manutentivi nella zona malva nord che vedrà la sistemazione di numerose strade. Una volta terminati gli asfalti si potrà riprendere in mano il piano zona 30 nella Malva nord discusso tempo fa. Così come la Giunta si è detta disponibile a locali miglioramenti alla viabilità (divieto di sosta, sensi unici, ecc) con soluzioni condivise con i residenti e consigli di zona. A breve verrà sperimentato una messa in sicurezza dell'incrocio di via Forlanini/Galeno in zona Terme, così come si sta cercando una soluzione condivisa con l'auto rimessa sac in via Cardano. Attenzione verrà posta alla sostituzione rapida, non appena sarà aggiudicato il project, della pubblica illuminazione nella via G. Di Vittorio e poi alla sostituzione di tutti i lampioni. Si partirà a breve anche con le potature di alcune vie del quartiere. Tra i temi trattati il miglioramento della pulizia e la sicurezza. Sottolineatura sull'importanza dell'aggregazione anche grazie alla nuova sala polivalente nella piazza del quartiere di recente realizzazione.