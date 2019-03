Cervia alla 48esima "Stramilano": la riviera si promuove all'interno della corsa più famosa d’Italia

Nelle giornate di presenza Cervia ha distribuito una grande quantità di materiali illustrativi del nostro territorio e raccolto migliaia di contatti. Un'operazione inedita e d'impatto, realizzata da Cervia Turismo e Comune di Cervia in collaborazione con Ab Comunicazioni di Milano.

L'edizione della principale manifestazione meneghina si è conclusa domenica 24 marzo con la grande maratona popolare non competitiva, registrando quest'anno il record assoluto con 60.000 partecipanti iscritti; i quali, nell'area di arrivo all'interno dell'Arena Civica, hanno trovato un ulteriore spazio promozionale della nostra città . Per l'occasione e in qualità di sponsor, Cervia ha omaggiato molti bambini partecipanti con ingressi promo a Mirabilandia, grazie ad una collaborazione con il parco , e conferire un riconoscimento ad un bimbo svantaggiato e alla sua famiglia.

Cervia -Milano Marittima, che ha un legame storico e sentito con Milano da cui una sua importante località trae origini e nome sta crescendo molto dal punto di vista sportivo grazie anche ad IRONMAN Italy Emilia Romagna, puntando sui valori dello sport ed è anche per questo motivo che Cervia ha partecipato alla bellissima manifestazione milanese.

“Abbiamo concertato al tavolo del turismo insieme a Comune di Cervia e associazioni di categoria la presenza a questa manifestazione che rappresenta per noi una occasione unica di visibilità e promozione del territorio.- dichiara la presidente di Cervia Turismo Daniela Rampini-La Lombardia è il nostro principale bacino turistico italiano dopo l’Emilia Romagna sul quale continuiamo a puntare molto. La manifestazione sportiva ideata nel 1972 da Renato Cepparo è una occasione importantissima a livello di visibilità alla quale non potevamo mancare. Il forte interesse testimoniato dalla grande affluenza allo stand insieme alle richieste di informazioni e materiali ce lo hanno ampiamente confermato. ”

Per questo grande appuntamento di gioia e di sport, la località romagnola ha voluto fare un regalo speciale a un bimbo che frequenta l’Istituto Fabio Filzi di via Ravenna, nel quale è stato attivato con successo un progetto di inclusione con il supporto della cooperativa sociale Fabula. Sul palco all’arrivo della corsa, è stato quindi consegnato il coupon omaggio che regalerà un weekend di relax e divertimento al piccolo e alla sua famiglia. Inoltre, a suggellare questo gemellaggio di cuore tra Milano e Cervia, la località romagnola ha anche consegnato a due scuole milanesi partecipanti alla manifestazione, l’Istituto Comprensivo di Pozzuolo Martesana e la Mile School di via Olgiati, oltre 500 biglietti ingresso omaggio per il Parco divertimenti di Mirabilandia.